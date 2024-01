Cattiva respirazione nasale, un problema da non sottovalutare

Lunedì 8 Gennaio 2024, 11:55

Raffreddore, influenza e Covid, ma anche allergie. Sono tante le malattie, soprattutto in inverno, che portano con sé la difficoltà o addirittura l'impossibilità di respirare con il naso. La congestione nasale è fastidiosa quando è passeggera, ma quando si presenta nella forma cronica può creare veri problemi. Ne ha parlato Luca Malvezzi, specialista in otorinolaringoiatria presso l'istituto Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. MILANO (ITALPRESS)