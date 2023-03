Molto Salute, Massimo Caputi e Stefan Margesin: «Terme, una storia unica in Italia»

Giovedì 9 Marzo 2023, 13:07

Molto Salute, il webinar dedicato alla Primavera. Gli ospiti dell'approfondimento condotto da Alvaro Moretti, Carla Massi e Costanza Calabrese si sono alternati affrontando temi "imminenti" del benessere visto il prossimo cambio di stagione. Stress, freddo e stanchezza: l’inverno lascia i suoi segni sul viso e nel corpo. Come prepararsi al ritorno della Primavera? I trattamenti e la routine giusta per ritrovare freschezza e luminosità della pelle. Gli stili di vita e l’alimentazione più corretta per depurare il fisico. Le cure e gli allenamenti per riprendere la forma fisica: una rinascita che dal corpo arriva alla mente, per rigenerare anche lo spirito e far rifiorire il buonumore tramite una ripresa lenta, esercizi a contatto con la natura e tutti i segreti del camminare meditando. La scelta delle terme: quali i programmi e i trattamenti per raggiungere l’equilibro mente-corpo. Come affrontare il calo dell’umore prima della ripresa, il sonno e le regole da seguire per sfruttare al meglio il momento della rinascita.