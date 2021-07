Veneto, Zaia: «Oggi 1.043 contagi. Nuova ondata è anomala»

Venerdì 30 Luglio 2021, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 13:36

«Una nuova ondata con aspetti anomali», così la definita oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, snocciolando i dati odierni con 1.043 nuovi contagi. «I tamponi sono stati 42.282. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 435.954 - ha continuato Zaia -. Salgono di conseguenza anche soggetti in isolamento, 11.927, mentre prosegue la discesa dei dati ospedalieri: il totale dei ricoverati è pari a 156 (-9), dei quali 139 (-8) in area medica e 17 (-1), in terapia intensiva.

«Nuova ondata ha aspetti anomali»

«L'ondata che oggi è in corso ha caratteristiche anomale rispetto a quelle dei mesi scorsi. Vi sono aspetti atipici: il tasso di ospedalizzazione è basso, il rapporto tra contagiati e ospedalizzati non è in linea con quanto accaduto fino ad oggi e vi è una quantità importante di asintomatici - ha affermato Zaia nel corso della conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia) -. Questi fattori di novità sono dettati in particolare dalla presenza delle vaccinazioni e dove non c'è il vaccino, il virus mette radici».