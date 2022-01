Mascherine Ffp2, calmierate in farmacia ma sul web prezzi impazziti: in vendita a 5 euro l'una

Le mascherine Ffp2 resteranno in vendita al prezzo calmierato di 75 centesimi l'una dal 10 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza, grazie all'accordo raggiunto dal commissario straordinario Paolo Francesco Figliuolo con i farmacisti (che ha scatenato qualche polemica tra i produttori). Accordo che si è reso necessario dopo l'obbligo di indossarle - soprattutto sui trasporti pubblici - introdotto dal governo con il nuovo decreto anti-Covid, che aveva fatto alzare i prezzi nei negozi, ma soprattutto online. Nelle ultime settimane le mascherine Ffp2, adesso richiestissime, avevano raggiunto picchi anche di cinque euro al pezzo.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Quarantena, le novità per sintomatici e asintomatici ITALIA Le nuove regole LA NOVITÀ Impennata di richieste nelle farmacie

Ffp2, online prezzi pazzi

A dicembre, quando era trapelata la notizia dell'obbligo sulle Ffp2, i prezzi delle mascherine erano andati fuori controllo. Online si potevano trovare pacchetti da 50 o 100 pezzi, con costo medio che variava dai 2 ai 5 euro al pezzo. Dopo l'annuncio dell'accordo con le farmacie, i prezzi sono crollati. Adesso le mascherine Ffp2 si possono acquistare da un minimo di 0,34 euro a un massimo di circa 3,90 euro al pezzo. Il costo più comune si aggira tra i 90 centesimi e 1,20 euro. Nelle farmacie il costo di una mascherina, prima dell’accordo, era in media tra un euro e 2,50 euro. Adesso invece, si possono trovare anche a 50 centesimi. Dal 10 gennaio scatterà l'obbligo del prezzo calmierato.

Caos richieste

L'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici e nei luoghi di cultura e spettacolo è già in vigore dal 31 dicembre e ha generato una corsa alla Ffp2, che ha portato non pochi disagi a farmarcisti e consumatori. Ne ha parlato Claudia Passalacqua, presidente di Assifar e membro di FederFarma: «L'entrata in vigore delle nuove regole ha generato caos e confusione. I prezzi calmierati scatteranno dal 10 gennaio prossimo, quando tutte le farmacie del Lazio si adegueranno».

La discussione

Oggi l'ex Premier Giuseppe Conte ha parlato del nuovo prezzo delle Ffp2 nell'assemblea del M5S: «Chiediamo che sia incrementata la disponibilità di mascherine Ffp2 ed efficaci controlli per verificare che i prezzi siano effettivamente calmierati». Ieri il presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria Claudio Galbiati aveva polemizzato sull'accordo in una nota inviata al ministero dello Sviluppo Economico: «Il prezzo calmierato delle Ffp2 a 0,75 centesimi è una decisione presa senza consultare le aziende che producono questi dispositivi» aveva detto.