Germania: Italia zona ad alto rischio dal 1° gennaio: quarantena (a proprie spese) per chi entra

L'Italia è un paese ad alto rischio Covid per la Germiania. Italia, ma anche Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla Germania ad alto rischio - «rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del Coronavirus», riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino - e classificate come tale dal primo gennaio.

Per chi entra in Germania da una zona ad alto rischio, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l'ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo.

I bambini di età inferiore ai dodici anni dovranno osservare una quarantena di cinque giorni.