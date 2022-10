Giovedì 6 Ottobre 2022, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:26

È partita ieri nella Regione Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza. E ritornano per quest'anno (caratterizzato dalla campagna del secondo booster anti-Covid) le formulazioni spray per i più piccoli. In totale ci sono a disposizione 1,4 milioni di dosi di antinfluenzale che si possono prenotare dal medico di famiglia, dal pediatra e dalle farmacie che aderiscono alla campagna di prevenzione. Gli spray «saranno fatti dai pediatri di libera scelta. Sono efficaci e riducono le complicanze - commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Il 70% dei pediatri ha aderito e questo anno ci aspettano una buona copertura».

DI COSA SI TRATTA

Il vaccino antinfluenzale è un quadrivalente: in pratica, protegge da quattro virus dell'influenza, due di tipo A e due di tipo B, che si pensa saranno i più diffusi nel prossimo inverno e che, come di consueto, sono stati individuati osservando l'andamento dell'influenza nell'emisfero australe.

Il ministero della Salute raccomanda la vaccinazione antinfluenzale a tutti i bimbi che hanno dai sei mesi ai sei anni, ai malati cronici, agli over-60, alle donne che si trovano all'inizio della gravidanza e nella fase post-partum, a chi si trova a contatto con soggetti ad alto rischio, a chi svolge professioni sanitarie e alle forze dell'ordine. Il vaccino è gratuito e a una dose, tranne per i bambini under-10 che non sono mai stati vaccinati in precedenza contro l'influenza: loro devono avere due dosi a distanza di almeno quattro settimane. Per gli adulti la somministrazione è attraverso un'iniezione nel braccio, nei più piccoli è fatta con lo spray nasale, ed è stato introdotto per la prima volta nella campagna antinfluenzale 2020-2021: mezza dose va in una narice e l'altra metà nell'altra.



LA PANDEMIA

Intanto, continua la vaccinazione del secondo booster vaccinale contro la Covid-19 per chi ha più di 12 anni e che è possibile prenotare anche attraverso il portale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. «Associare le due vaccinazioni contro la Covid e l'influenza è fondamentale - commenta Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di Malattie infettive e tropicali (Simit) - La Covid sta circolando abbondantemente: ci aspettiamo una circolazione importante anche del virus antinfluenzale. Entrambe le vaccinazioni possono essere fatte in contemporanea, in maniera sicura». E chi ha avuto la dose booster per le sottovarianti Omicron 1 e 2 non deve preoccuparsi perché non ha l'immunizzazione aggiornata alle sottovarianti Omicron 4 e 5. «In questi casi non c'è bisogno di aspettare che arrivi il nuovo per vaccinarsi, si correrebbe il rischio inutile di prendersi un brutto Covid, quando invece l'effetto protettivo sarebbe identico», dice Andreoni.

Il vaccino spray antinfluenzale, invece, sottolinea Andreoni, «stimola l'immunità delle mucose, la prima barriera di difesa nei confronti dell'ingresso del virus respiratori».