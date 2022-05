Martedì 3 Maggio 2022, 11:15

LOLNEWS.IT - Quest’anno la Giornata mondiale della risata cade il 4 maggio e sempre, in questa occasione, è giusto ricordare quanto faccia bene ridere: i benefici per il cervello sono impagabili, ma la risata aiuta anche a dimagrire facendoci bruciare molte calorie. Cos'hanno scoperto gli scienziati (Foto: Kikapress - Music: "Buddy" from Bensound.com)

