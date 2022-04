Dieta di coppia, ecco come due innamorati hanno perso 90 kg insieme

Venerdì 29 Aprile 2022, 11:29

Avete mai provato la dieta di coppia? Se è vero che mal comune mezzo gaudio, perché non condividere con qualcuno il difficile percorso di perdita di peso? D’altronde la primavera è ormai entrata nel vivo, iniziamo a liberarci dei maglioni pesanti e la prova costume non è così lontana. La storia che vi raccontiamo oggi è un esempio di costanza e determinazione. Il tutto moltiplicato per due. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> PERDE 13 KG IN DUE MESI CON QUESTO ESERCIZIO, BASTANO 5 MINUTI AL GIORNO