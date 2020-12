Covid, in Veneto è record di morti. L'immunologa Viola: «Ecco perché la strategia non sta funzionando»

«Il Veneto è l'unica regione in cui» la strategia dei 21 parametri «non sta funzionando, perché da noi le restrizioni non ci sono state, e siamo partiti da un livello di contagi abbastanza alto». Lo ha detto l'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola, intervenuta ad Agorà su RaiTre. «Ha senso intervenire localmente, dove l'indice sta salendo», ha evidenziato poi l'esperta. Occorre «mantenere una linea, ci siamo dotati di 21 parametri e dobbiamo mantenerli per un tempo abbastanza lungo per capire se la strategia funziona o non funziona», ha aggiunto Viola.

Record di morti: 165 in 24 ore

In Veneto ieri, 15 dicembre, sono stati registrati 165 decessi, record assoluto dall'inizio della pandemia: la Regione, da sola, ha avuto un quinto degli 846 morti registrati ieri in Italia. I ricoveri sono più alti che a marzo e gli ospedali sono al collasso. Il presidente Luca Zaia in conferenza ha ammesso che in Veneto «la situazione è pesante» lanciando anche un grido d'aiuto: «Siamo qui che preghiamo perché arrivino i vaccini, perché sarebbe un raggio di sole in questa tragedia».

