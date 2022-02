Covid e rifiuti, Oms: «È emergenza: 3,4 miliardi di mascherine gettate ogni giorno» (10 volte in più rispetto al pre-pandemia)

Non è solo un'emergenza sanitaria ma anche ambientale, perché la pandemia Covid ha aumentato a dismisura la quantità di rifiuti. Il coronavirus ha imposto ai Paesi di tutto il mondo l'immediata necessità di garantire enormi forniture di dispositivi di protezione individuale ( mascherine innanzitutto), di vaccini e di attrezzature ospedaliere. La stessa attenzione, tuttavia, non è stata posta allo smaltimento sicuro e sostenibile dei rifiuti sanitari creati da questa pandemia. Una mancanza che rischia di avere un impatto pesante sull'ambiente e la salute. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in un rapporto pubblicato oggi, in cui si evidenzia l'urgente bisogno di migliorare i modelli di gestione dei rifiuti e si stima che ogni giorno siano finite nella spazzatura fino a 3, 4 miliardi di mascherine.

Fare un bilancio dei rifiuti sanitari legati alla pandemia è difficile, spiega l'Oms. Tuttavia esistono numerose ricerche che danno una misura dell'entità del problema. Un'analisi dello United Nations Development Programme (UNDP) ha calcolato che la pandemia, incidendo per esempio sui protocolli di sicurezza, ha aumentato la quantità di rifiuti sanitari a 3,4 kg al giorno per ogni letto ospedaliero, che è circa 10 volte di più rispetto ai tempi pre-pandemia. Gli stessi vaccini sono un'importante fonte di rifiuti: ne sono state somministrate oltre 8 miliardi di dosi a livello globale che hanno prodotto 144.000 tonnellate di rifiuti aggiuntivi, 88.000 in fiale, 48 mila in siringhe e 8.000 in contenitori termici.

Il rapporto Oms porta anche l'esempio del programma messo in piedi dall'Onu all'inizio della pandemia per far fronte alle richieste di dispositivi di protezione individuale soprattutto da parte dei paesi a basso reddito. Solo all'interno di questo programma sono state prodotte 87.000 tonnellate di dispositivi di protezione individuale (DPI) acquistati tra marzo 2020 e novembre 2021 solo nell'ambito di una iniziativa di emergenza promossa dalle Nazioni Unite. Sono stati inoltre distribuiti oltre 140 milioni di kit per i test potenzialmente in grado di generare 2.600 tonnellate di rifiuti non infettivi (principalmente plastica) e 731.000 litri di solventi chimici (equivalenti a un terzo di una piscina olimpionica). «È assolutamente importante fornire i dispositivi necessari, ma è altrettanto fondamentale che il loro utilizzo e smaltimento avvenga in sicurezza e senza impatto sull'ambiente circostante», dichiara Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Oms.