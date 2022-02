Verme predatore scoperto a Treviso: è il Covidum e minaccia la biodiversità

È un animale potenzialmente molto pericoloso perché minaccia la biodiversità del suolo. Scoperta in Italia una nuova specie aliena di verme predatore che potrebbe minacciare la biodiversità del suolo: si tratta di un verme con la testa a martello lungo 30 millimetri, goloso di piccole lumache e caratterizzato da un'insolita livrea di colore nero metallizzato. L'animale, probabilmente originario dell'Asia e potenzialmente invasivo, è stato trovato in un cortile a Casier, in provincia di Treviso: studiato e descritto durante il lockdown, è stato denominato Humbertium covidum in omaggio alle vittime della pandemia.

Il suo identikit è pubblicato sulla rivista PeerJ da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Jean-Lou Justine del Museo nazionale di storia naturale di Parigi. «A causa della pandemia, durante il lockdown molti di noi erano a casa con i laboratori chiusi: non era possibile nessuna spedizione sul campo. Così - ricorda Jean-Lou Justine - ho convinto i miei colleghi a unire tutte le informazioni che avevamo su questi vermi piatti, fare le analisi al computer e infine scrivere questo articolo molto lungo. Abbiamo deciso di denominare una delle nuove specie 'covidum' tributando un omaggio alle vittime della pandemia».

Tomorrow @thePeerJ will publish our paper on two new species of land planarians.

It will be 55 pages, 40 figures, and a movie.



Stay tuned!https://t.co/6lMWMqdNUu pic.twitter.com/5fOfKZ7ZVO — Jean-Lou Justine (@Plathelminthe4) January 31, 2022

Esemplari di Humbertium covidum sono stati descritti anche in Francia (nel dipartimento dei Pirenei Atlantici), mentre altri avvistamenti sembrano suggerire la presenza della specie in Russia, Cina e Giappone. Grazie a indagini morfologiche e genetiche, i ricercatori hanno scoperto e descritto anche una seconda specie aliena di verme predatore potenzialmente invasiva: l'hanno chiamata Diversibipalium mayottensis perché è stata individuata nell'isola francese di Mayotte, situata nel Canale di Mozambico nell'Oceano Indiano. La specie, probabilmente originaria del Madagascar, è di piccole dimensioni (30 millimetri) e si contraddistingue per la sua livrea marrone con iridescenze verdi e blu.