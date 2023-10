Covid, il virologo Pregliasco: «Casi sottostimati, duro incremento dei decessi». Gli ultimi dati: cosa sta succedendo

Covid. L'incidenza dei contagi appare in calo, mentre i morti sono in crescita e vicini a quota 200 negli ultimi 7 giorni «Il dato che fotografa il numero di casi, lo sappiamo, è volatile e sicuramente sottostimato rispetto al dato reale. Il dato duro è quello dell'incremento dei decessi», evidenzia il virologo Fabrizio Pregliasco, commentando i dati sull'andamento di Covid-19 in Italia.

Covid, aumentano i morti

L'incremeno dei decessi «è collegato a quello che si è verificato 15 giorni fa circa», è lo specchio della situazione di crescita osservata più o meno 2 settimane fa, spiega Pregliasco all'Adnkronos Salute.

Casi e decessi, la situazione

«Questo perché le complicanze e i decessi dei casi complicati non arrivano istantaneamente - ricorda - ma dopo la famosa tempesta citochinica», infiammatoria, «dei 5-6 giorni di infezione, e con le eventuali comorbilità».