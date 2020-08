Covid Italia, bollettino 24 agosto 2020: 953 nuovi contagi, 4 morti. Fatti 21 mila tamponi in meno

Il bollettino della situazione coronavirus in Italia del 24 agosto 2020: i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 953. I decessi per Covid hanno raggiunto quota 35.441, con un incremento di quattro unità nell'ultimo giorno. I tamponi sono stati 45.914 (- 21 mila rispetto a ieri), secondo i dati del ministero della Salute.

Lazio

Nelle ultime 24 ore nel Lazio contagi in calo (rispetto ai due precedenti giorni record): si registrano 146 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi positivi il 57% sono link di rientro, mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). La curva epidemiologica, spiega la Regione, è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Oltre la metà dei nuovi casi (78) nella città di Roma.



Lombardia

Con 7.722 tamponi effettuati, sono 110 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia , di questi 8 'debolmente positivì e 3 a seguito di test sierologico. In terapia intensiva c'è un ricoverato più di ieri, il che porta il totale a 15, i pazienti negli altri reparti sono invece 153 con un aumento di 5. Con un decesso il totale complessivo dei morti è di 16.857 . Per quanto riguarda le Province, Milano fa segnare 53 casi (di cui 31 in città) Bergamo: 16; Monza 14, Como 10, Brescia 6. Varese 4, Lecco, Pavia e Cremona 2, mentre non si sono verificati casi a Lodi, Mantova e Sondrio.

Sardegna

Continua a salire il numero dei contagi da Covid-19 in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, sono 91 i nuovi casi, 75 rilevati con il tracciamento dei contatti di positivi accertati. I ricoverati in ospedale sono 18, 411 in isolamento domiciliare, 1.262 le persone guarite, stabile a 134 il numero dei decessi. Rispetto all'ultimo aggiornamento sono stati eseguiti quasi 1.100 tamponi (125.231 sono i tamponi effettuati finora in Sardegna). Dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 a Nuoro, 1.135 (+68) a Sassari.



Veneto

Il numero dei tamponi positivi continua a salire in Veneto. Sono 116 in più nelle ultime 24 ore, passando da 21.955 a 22.071.Immutati i decessi, a quota 2.104. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 59, passando da 1989 a 2048. I negativizzati virologici sono attualmente 17.919 contro i 17.862 di ieri (+57).

