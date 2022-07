Covid, il bollettino: 54.088 casi e 244 morti. Rilevato il primo caso di Centuaurus

Covid, il bollettino di oggi venerdì 29 luglio. Sono 54.088 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 60.381. Le vittime sono 244, in aumento rispetto alle 199 di ieri. Il tasso è al 19,2%, in calo rispetto a ieri quando era al 20,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 281.658 tamponi. Sono invece 400 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.768, rispetto a ieri 143 in meno.

Una sequenza riconducibile alla sotto-variante di Covid BA.2.75 (la cosiddetta 'Centaurus') è stata registrata anche in Italia nel campionamento 11-17 luglio. Lo si legge nelle schede di aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 18-24 luglio BA.5 è stata presente nell'86% dei casi in Italia, seguita da BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%).