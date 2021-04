5 Aprile 2021

La Cina registra il più grande aumento giornaliero di nuovi casi di Covid in più di due mesi: una città al confine con il Myanmar nella provincia sud-occidentale dello Yunnan rappresenta tutti i nuovi casi locali. Il governo locale di Ruili ha messo i residenti nella sua area urbana in quarantena domestica, ha lanciato un massiccio test drive e ha iniziato a impedire alle persone di uscire e entrare in città dalla scorsa settimana dopo aver segnalato i nuovi positivi al virus. La città ha rappresentato tutti i 15 nuovi casi locali segnalati il ​​4 aprile. Il numero totale di nuove infezioni, comprese le infezioni importate provenienti dall'estero, si è attestato a 32, segnando il totale più alto in assoltuo dallo scorso 31 gennaio.

China reports biggest daily COVID-19 case jump in over two months https://t.co/0TEZmTXWkO pic.twitter.com/R4MadSABit — Reuters (@Reuters) April 5, 2021

L'analisi genetica dei casi scoperti a Ruili suggerisce che le nuove infezioni locali derivino da «virus importati dal Myanmar», hanno riferito diversi media statali. Dei nuovi pazienti segnalati in città, 11 sono stati identificati come cittadini del Myanmar.

Ruili è un punto di transito chiave per la provincia dello Yunnan, che ha lottato per monitorare il suo confine di 4.000 km (2.500 miglia) con Laos, Myanmar e Vietnam per l'immigrazione illegale in mezzo a un'ondata di attraversamenti non autorizzati lo scorso anno: erano quasi tutte persone in cerca di rifugio dalla pandemia. Le autorità locali hanno anche avviato una campagna di vaccinazione a Ruili nel tentativo di contenere COVID-19 e rafforzare l'immunità di gregge in città.

Il numero di nuovi casi asintomatici, che la Cina non classifica come casi confermati, si è attestato a 18, corrispondente al totale di un giorno prima. Il numero totale di casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale è ora pari a 90.305, mentre il bilancio delle vittime rimane invariato a 4.636.

