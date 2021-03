31 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







La Cina, con il Covid, usa sempre la mano pesante. Le autorità della provincia cinese dello Yunnan hanno imposto il lockdown a Ruili, città di oltre 210mila abitanti situata al confine con il Myanmar dove sono stati registrati sei casi di Covid-19. Tre dei contagiati, sottolineano i media locali, sono asintomatici e cittadini dello Stato del sud-est asiatico teatro di un golpe militare a inizio febbraio.

Le autorità sanitarie dello Yunnan, annunciando la chiusura della città, hanno minacciato di usare il pugno di ferro contro gli attraversamenti illegali del confine, sebbene non abbiano collegato direttamente i casi con i movimenti dal Myanmar. Il lockdown durerà una settimana e tutti gli abitanti saranno sottoposti a tampone. Sarà possibile lasciare la propria abitazione solo per «motivi speciali» e solo un membro di ciascuna famiglia potrà uscire per acquistare quanto necessario.

