Giù dal nido durante il diluvio: Carlotta non si volta e lo salva

Carlotta ha 33 anni. Da qualche tempo, si trova a combattere due battaglie, entrambe molto impegnative e con un esito tutt’altro che scontato. Sì, perché Carlotta soffre di sclerosi multipla e, come se il destino avesse voluto metterla ancora più duramente alla prova, deve sconfiggere un cancro. Ma ogni giorno cerca di guardare avanti, e di immaginare che, fuori da quel tunnel, prima o poi sarà in grado di vedere la luce. Qualche giorno fa, durante il nubifragio che si è abbattuto su Roma, ha notato, a terra, un piccolo uccello. Era chiaramente caduto dal nido della madre e avrebbe rischiato di morire. E così Carlotta, che era appena tornata dall’ospedale dove si era sottoposta ad una seduta di chemioterapia, ha portato quell’animale in casa e ha iniziato a nutrirlo con una siringa, dopo essersi documentata sul web. Non solo: gli ha anche realizzato un nido di fortuna, per ospitarlo a casa sua. Dopo alcuni giorni, quando ormai era pronto per spiccare il volo, si è rivolta al centro specializzato della Lipu, a Villa Borghese: qui hanno proseguito le cure del caso, con i veterinari. E, intanto, Carlotta continua a lottare, pensando al volo che, a breve, spiccherà l’uccellino.

