«Cercasi fashion blogger per outfit prima comunione»: la (folle) sfida delle mamme

Capisci che sei arrivata al punto del non ritorno quando su Facebook in uno dei tanti gruppi dedicati alle mamme ti imbatti in questo post: «Cerco una fashion blogger zona Roma nord per consigli su outfit prima comunione». La ricerca come vestire i bambini in queste settimane è in testa alle classifiche delle madri su Google e fuori dalle scuole, nelle chat, a catechismo non si parla d'altro. Purtroppo. «A Giulia le metto una coroncina di fiori con borsetta coordinata», «Riccardo vorrei vestirlo con un completo bianco di lino», «Emma avrà un piccolo velo di tulle», «che dite se mi vesto come mia figlia?». I dubbi diventano insopportabili: cravatta o papillon? Scarpe col tacchetto o sneakers? E se le mettessi qualche paillettes?Tra baby spose, mini damerini, ragazzini che sembrano usciti da un catalogo di Vogue l'ossessione abito da cerimonia sta prendendo derive pericolose e tra mamme radical chic, alternative e borghesi è gara al look più azzeccato. Tralasciando il fatto che la maggior parte delle chiese prevede una tunica bianca (uguale per tutti) sopra al vestito, anche in caso contrario un consiglio: puntate sulla semplicità che - quella - non è mai peccato.veronica.cursi@ilmessaggero.it