L’assalto in Centro dei visitatori e quella mancanza di educazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma a Roma i turisti sono troppi? Un paio di settimane fa un servizio della Cnn aveva questo titolo: “Il mondo può essere salvato dall’eccesso di turisti? (Can the world be saved from overtourism?). La lista delle città assediate dagli effetti negativi di un numero troppo alto di visitatori è lunga e il fenomeno dell’overtourism non può che ampliarsi ora che per i cittadini di nazioni come Cina, India e Russia è più semplice viaggiare.Venezia multa chi si siede nelle zone dei monumenti, Madrid ha inasprito le regole contro Airbnb, Barcellona (dove si parla di turismofobia come reazione dei residenti all’invasione) ha limitato l’apertura di nuovi hotel, perfino l’Islanda è in difficoltà nel trovare un equilibrio, la Thailandia ha chiuso la spiaggia del film The Beach perché rovinata dall’assalto dei turisti. Sempre in Thailandia, a Chiang Mai, sono stati arrestati due giovani inglesi per avere tracciato scritte con la bomboletta sulle mura: rischiano 10 anni di carcere. Con le stesse norme, a Roma avremmo le celle piene visto il numero dei turisti sorpresi a incidere il proprio nome sul Colosseo. Ogni anno si pubblicano le percentuali di crescita delle presenze turistiche, dovremmo misurare qualità ed educazione dei visitatori che scelgono la Capitale.