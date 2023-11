Expo 2030, oggi a Parigi la decisione su chi l'ospiterà: Roma attende il verdetto, Meloni: «Con la Capitale portiamo la storia nel futuro». Il messaggio di Sinner

I 182 delegati arrivano al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux per votare la città che ospiterà Expo 2030 e passano tra due ali di folla che, fuori da ogni regola, cerca di portarli dalla propria parte e convincerli a votare per Riad o per Busan.

Più numerosi i sostenitori dei sauditi, che accolgono uno per uno i delegati cercando e li accompagnano fino all'ingresso della sala delle votazioni prendendoli addirittura sottobraccio. Molto chiassosi anche i sudcoreani, che gridano «Busan, Busan» e - fuori dal palazzo - hanno persino intonato una surreale versione di «Champs-Elysées» in coreano.