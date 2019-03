Roma, avevano 2 chili marijuana in auto e 32 a casa: arrestati

Un traffico continuo di droga che parte dalla Tiburtina. È quello che da mesi i carabinieri con decine di arresti hanno constatato. Ieri, gli ultimi in ordine di tempo. Gli uomini della compagnia Parioli hanno, infatti, arrestato due cittadini nigeriani, di 25 e 32 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera durante i controlli effettuati nell’area dell’autostazione Tibus, vicino la stazione ferroviaria Tiburtina, i carabinieri li hanno notati in un’auto e hanno deciso di controllarli. All’interno del portabagagli, nascosti in involucri in cellophane, erano nascosti oltre 2 chili di marijuana. In casa i militari hanno trovato e sequestrato altri 32 chili circa della stessa sostanza. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA