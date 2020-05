​Roma capitale, c'è una polizza gratis per i dipendenti contro il rischio Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una novità per i dipendenti di Roma Capitale. L'Istituto di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti di Roma Capitale, nell’ambito delle attività preventive assistenziali previste dal suo Statuto, ha allargato i propri servizi offrendo ai propri iscritti una polizza assicurativa gratuita contro i rischi del COVID-19.Il beneficio contempla benefit economici nell'ipotesi in cui l’iscritto entri in contatto con il virus con trattamenti economici crescenti sulla base della gravità del caso. La polizza garantirà copertura sino al gennaio 2021.Il servizio si associa alla tradizionale attività sanitaria preventiva svolta presso i Centri Sanitari di proprietà che sono stati sospesi per effetto delle prescrizioni regionali.Dal prossimo 3 giugno riprenderanno gradualmente le attività ambulatoriali con priorità di azione a valere sulle prestazioni urgenti di natura oncologica.L’Istituto ha presentato altre azioni a favore della famiglia che spaziano tra contributi baby sitter, contributi informatici oltre alla regolare gestione dei Centri Estivi in fase, quest’ultima, di analisi in termini di fattibilità.Si tratta di un graduale impegno posto in essere dall’Istituto dice il Commissario Straordinario Fabio Serini reso possibile grazie al grande supporto di tutti i collaboratori dell’ufficio commissariale incluse le risorse poste a supporto dal Gabinetto dell’Onorevole Sindaca oltre che dall’Assessorato al Personale di Roma Capitale.L’istituto presenterà entro il prossimo 20 maggio anche due bandi per borse di studio che saranno intitolate ai due suoi iscritti deceduti per effetto del corona virus. L’alimentazione delle borse di studio per il 2020 sarà garantita da donazioni raccolte da tutti i collaboratori dell’Istituto.