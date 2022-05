Arriva “Piantiamo la salute!”, il progetto per ‘coltivare’ i comportamenti virtuosi in tema di ambiente e salute

Regaliamoci un albero! Regaliamoci ossigeno, contribuiamo a rinverdire il pianeta, forniamo vita e un luogo in cui vivere a molte creature viventi, doniamoci un simbolo di rinascita e di rinnovamento. Piantiamo insieme un albero, molto probabilmente, questo sopravviverà a noi e ai nostri figli. Un autentico lascito per l’intera comunità.

E’ il concetto alla base del progetto Piantiamo la Salute organizzato dall’associazione CFU-Italia Odv in collaborazione con Vas (Verdi Ambiente e Società) e con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. Le tre organizzazioni hanno deciso di unire le proprie forze e i propri intenti perché migliorare il nostro ambiente ha una ricaduta positiva sulle malattie ambientali. “Piantiamo la salute!” è una iniziativa nazionale che si svolgerà inizialmente in tutti i capoluoghi di Regione per poi diventare un progetto permanente. In ogni Capoluogo verrà messo a dimora un albero scelto dall’amministrazione comunale come segno concreto di come i comportamenti vadano ‘coltivati’.

La conferenza stampa di presentazione del progetto nazionale si svolgerà lunedì 9 Maggio 2022 alle ore 11.00 nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica in Piazza Madama Roma. A Roma la cerimonia della messa a dimora dell’albero si svolgerà martedì 10 Maggio 2022 alle ore 18.00 presso Parco Nemorense o Virgiliano. Per la città di Roma avremo la collaborazione e il patrocinio dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale che fornirà la pianta.