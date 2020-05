Roma, sciopero Atac in corso: chiusa metro B

È in corso lo sciopero del trasporto pubblico sulla rete Atac che si concluderà alle 12,30. Come fa sapere Atac la metro A registra caos agli ingressi: infoAtac comunica che è aperta ma gli utenti segnalano su Twitter che i vigilantes non fanno accedere, la metro C è attiva, la metro B/B1 è chiusa.La Roma-Lido è attiva con riduzioni di corse, le linee Roma-Viterbo/Urbana, Roma-Viterbo/Extraurbana e Termini-Centocelle sono attive. Su bus tram sono possibili cancellazioni di corse o soppressione di linee.