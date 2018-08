Santa Severa, weekend di danza: dalla Taranta a Despacito

Il 30 agosto alle 19 continua la rassegna di musica per quartetto d'archi con gli appuntamenti del giovedì dei concerti aperitivo. «I l singolare quartetto (composto da Pino Caronia primo violino, Antony Silveri violino, Anna Rollando viola e Stefano Marzolla contrabbasso) - si legge in un comunicato - in questo terzo appuntamento presenterà un programma legato al tema delle Danze dalla Taranta a Despasito ci sono delle forme musicali e basi ritmiche che coincidono in vari punti del pianeta Terra non contattabili tra loro, il che vuol dire che la sensibilità ed il gusto estetico umano è simile a qualunque latitudine. Il quartetto propone una apericoncerto all'insegna del divertimento, il ballo, le differenze e le affinità partendo dall'etnico per passare alle mode».

«La manifestazione - si legge nella nota del Castello di Santa Severa - è organizzata da Stefano Marzolla, in collaborazione con la Regione Lazio in collaborazione con Laziocrea spa, Mibact, Comune di Santa Marinella, Coopculture e continua a fino a settembre».

IL MUSICISTA

«Nel presentarvi il quartetto d'archi come noi lo concepiamo - dichiara il musicista Pino Caronia - volevamo mettere l'accento su quanto la musica colta, abbia condizionato e suggestionato gli altri generi come la musica danzata e la musica popolare, che poi nel tempo si è divisa tra etnica, pop, dando vita a varie tipologie situazioni come la Dance oppure Jazz. Il gioco dei nostri Concerti/aperitivo è scoprire vari tipi di musica però tolta dal contesto solito. Venite a fare un viaggio con noi nella musica colta che ormai appartiene a tutti noi».

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA