Ladispoli, sagra del carciofo: emessa un'ordinanza anti-alcol

Con l'arrivo della Sagra del Carciofo l'amministrazione comunale di Ladispoli ha introdotto delle ulteriori limitazioni alla vendita di bevande ed alcolici nei tre giorni della manifestazione. «L'ordinanza emessa - spiega in una nota il sindaco Alessandro Grando - pone dei paletti ben precisi durante la Sagra del Carciofo. Dal 13 aprile e fino alla conclusione della manifestazione, sarà assolutamente vietata dalle ore 20 la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio. Il provvedimento vale anche per le sostanze alcoliche e super alcoliche d'asporto in qualsiasi contenitore. Dalle ore 23.30 invece sarà vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di sostanza alcolica e superalcolica da parte di tutte le attività commerciali, ad esclusione dei pubblici esercizi che hanno l'autorizzazione alla protrazione oraria. Le forze dell'ordine controlleranno costantemente che l'ordinanza sia rispettata».

Giovedì 12 Aprile 2018



