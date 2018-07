Roma, «Sono amico di tuo figlio, pagami»: infermiere fermato per la truffa del cd

«Sono un amico di tuo figlio, mi ha detto che mi devi pagare tu il cd che lui mi ha ordinato». Con questa scusa un 49enne, di Carpineto Romano, di professione infermiere, è riuscito a truffare un pensionato 78enne di Colleferro. È successo pochi giorni fa nel pieno centro della cittadina romana, quando il truffatore, a bordo di un'utilitaria bianca, si è avvicinato all'anziano che in quel momento era intento a riempire delle bottiglie d'acqua da una fontana.



Dopo aver preso contatto con la vittima, il malfattore si è subito finto come un grande amico del figlio, mostrando all'anziano il cd che gli avrebbe ordinato, proprio il figlio del 78enne. Per avvalorare la falsa storia e indurre l'anziano in errore, il 49enne ha simulato una telefonata, con un complice, nella quale fingeva di chiamare il figlio chiedendo rassicurazioni circa il pagamento del cd.



La vittima è tornata a casa per prelevare e consegnare la somma richiesta dal truffatore: 70 euro per il cd. Incontrato il figlio, ha scoperto la truffa e si è rivolto subito ai carabinieri. L'intervento dei militari e le immediate ricerche in zona hanno permesso di rintracciare l'uomo nelle vie limitrofe del centro. Vistosi seguito dai militari, il truffatore ha tentato di scappare rifugiandosi in un bar, ma è stato rintracciato e portato in caserma. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti i soldi del 78enne, mentre nell'auto i militari hanno rinvenuto 27 cd musicali, pronti per essere utilizzati per altre truffe. Il 49enne è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata e posto agli domiciliari nella sua abitazione. I carabinieri stanno proseguono le indagini al fine di identificare il complice e verificare se l'arrestato si sia reso responsabile di altre truffe analoghe.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



