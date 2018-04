Velletri, a 88 anni ruba prodotti per pulire la casa del valore di 8 euro: denunciata

Prende dagli scaffali sacchetti e prodotti per le pulizie, merce di poco valore, appena otto euro, ma non passa alla cassa. Una donna di 88 anni è stata denunciata per furto. E' stata sorpresa dal personale del punto vendita RisparmioCasa di Velletri con i prodotti nascosti nella borsa dopo che le telecamere dell'impianto di videosorveglianza avevano registrato tutto.



Nel corso del controllo, nella borsa della donna, sono state trovate buste per la raccolta dei rifiuti differenziati, un prodotto per lucidare piastrelle e uno spray per togliere polvere. La somma non pagata risultava, appunto, di 8 euro circa. Sembra che l'anziana, residente a Genzano, già in passato fosse stata sorpresa nel negozio con prodotti in borsa non pagati, ma i responsabili non avevano sporto denuncia, la seconda volta è stato deciso di chiamare i carabinieri e procedere con la denuncia per furto. La decisione è stata determinata anche dal fatto che, nell'esercizio, come in altri della zona, vengono spesso perpetrati furti. Di modeste entità ma ripetuti e fastidiosi. «A volte - dice la responsabile del negozio in piazza Garibaldi - riusciamo anche a bloccare gli autori. In un anno, episodi del genere possono arrivare addirittura a una cinquantina, senza contare che alcuni possano averla fatta franca. Si tratta di persone di ogni tipo, senza distinzione di sesso, ceto ed età, da quelle più giovani agli anziani».

