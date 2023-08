Roma, incendio in una discarica abusiva a Ponte Mammolo, Gualtieri: «Tenete le finestre chiuse»

Venerdì 4 Agosto 2023, 13:44

Vasto incendio di rifiuti in via di Ponte Mammolo al civico 61, all'interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario e baracche. Sul posto alle ore 23:30 circa di ieri sera si sono portate sei squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di cinque autobotti, il Nucleo GOS VVF (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra), Polizia di Stato, Carabinieri, 118 e Arpa Lazio per quanto di loro competenza. L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio è intervenuta prontamente per un sopralluogo e, dopo valutazione tecnica della situazione ambientale, condivisa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stato ritenuto non necessario installare un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria. La Protezione Civile capitolina, in ogni caso, a scopo precauzionale, consiglia di mantenere chiuse nella mattinata le finestre delle abitazioni situate nelle vicinanze, fino al raggio di un chilometro dal sito del rogo.

«La discarica sembrerebbe illegale in un terreno privato e bisogna capire cosa c'era sotto il terreno. Abbiamo già dato un'indicazione sul sito di Roma Capitale di tenere le finestre chiuse» nell'area limitrofa all'incendio. «Al termine della conferenza riprenderò i contatti con gli operatori per aggiornarmi sulla situazione». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presentazione del nuovo piano mezzi di Ama per la pulizia della città presso la rimessa di Tor Pagnotta, assieme al neo dg dell'azienda Alessandro Filippi, interpellato in merito all'incendio divampato ieri sera in una discarica abusiva di Ponte Mammolo.