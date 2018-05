Roma, bomba d'acqua a Guidonia: auto intrappolate nel nubifragio

Guidonia fragellata dal maltempo. Forti piogge in città e bomba d'acqua in via Marco Simone e nella frazione di Setteville. La via Palombarese ridotta a torrente, forti disagi anche su via Tiburtina. Alle 16.30 di oggi un forte temporale si è abbattuto sulla zona creando forti problemi al traffico e pericolo per gli automobilisti improvvisamente intrappolati nelle auto in mezzo dalle strade diventate fiumi: i passeggeri di tre auto sono stati tratti in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dagli uomini della protezione civile e dal nucleo volontari Guidonia. Erano rimasti bloccati su via Marco Simone.Sul posto anche il nucleo Saf dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago 56. Almeno venti interventi in poco tempo, anche per alberi crollati sulla strada e allagamenti di case e negozi.