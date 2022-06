"Dream Life Ets" ospite della manifestazione "Salotto Tevere" il 3 luglio alle 20

"Dream Life Ets" (ente terzo settore) sarà ospite della manifestazione "Salotto Tevere" in programma sulle banchine del Tevere (Ponte Cestio) dell’Estate Romana. Il 3 luglio 2022 alle ore 20, prima dello spettacolo “omaggio a Proietti” la Dream Life Ets ricorderà al pubblico il suo progetto sociale "Genitori speciali" che supporta i genitori con bambini colpiti da gravi disabilità. Si ringrazia la Direttrice Artistica di "Salotto Tevere" la giornalista Giò Di Sarno per lo spazio dedicato all’interno della manifestazione. Per Dream Life Ets sarà presente il Presidente Cosimo Scarano in compagnia di Martina Difonte, Attrice e Testimonial di Dream Life, che ha prestato la sua immagine per il nuovo video istituzionale realizzato da Marco Bertani, regista, anche egli presente alla serata. In questo periodo Dream Life Ets è impegnata in una lunga e intensa campagna di promozione delle sue attività al fine di sensibilizzare il pubblico a devolvere il 5x1000 scrivendo nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97636070589; la firma è gratuita ma può fare molto. L’evento del 03 Luglio alle ore 20 è aperto al pubblico.