Atac, a settembre record di multe: 16 mila sanzioni elevate

Trasporti pubblici: record di multe. A settembre Atac, la municipalizzata dei trasporti di Rom, ha registrato «il record mensile di 16.000 sanzioni elevate, con un aumento del 30% rispetto a quanto prevedevano le previsioni di budget per settembre 2018». Lo annuncia l'azienda.«Dall'inizio dell'anno le sanzioni contro chi non paga il biglietto sono cresciute del 9% rispetto ai primi nove mesi del 2017 a fronte di un aumento dell'8,5% dei passeggeri controllati: circa 2 milioni in totale. L'intensificazione dell'attività di verifica è uno dei fattori che ha contributo al buon andamento dei ricavi che nei primi nove mesi del 2018 sono cresciuti del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'elevato numero di sanzioni elevate e la disponibilità per le squadre di verifica di Pos per il pagamento a bordo delle multe hanno consentito all'azienda di raggiungere a settembre anche un altro record. La percentuale di multe pagate nei primi 5 giorni, per le quali è prevista la misura ridotta, ha raggiunto infatti il 27,5% e oltre un terzo di queste sanzioni sono state pagate con i Pos. La recente fornitura di altri 32 Pos alle squadre di verifica consentirà di migliorare ulteriormente questi risultati. Atac prevede di potenziare ulteriormente nei mesi a venire il personale addetto al servizio di verifica», conclude.