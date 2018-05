Roma, non firma dopo il permesso premio: torna in carcere Guido Casamonica

di Marco De Risi

È ritornato in cella Guido Casamonica, considerato uno dei boss della famiglia radicata da anni a Roma. Aveva ottenuto un permesso per lasciare il carcere per la nascita della bimba di alcuni parenti stretti ed era tornato per pochi giorni in libertà nel suo villone alla Romanina. È stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia con l'accusa di non avere ottemperato agli obblighi previsti al suo permesso. Il presunto boss nei corridoi del commissariato Casilino più volte ha cercato di difendersi ma non...