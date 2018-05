Roma, «Stanchi di subire per colpa di Atac». Presidio dopo l'aggressione

Sabato 12 maggio, dalle 10 alle 12, si terrà a Roma un presidio di solidarietà e un volantinaggio presso la fermata metro B della Garbatella per denunciare gli insulti, gli sputi in faccia e infine il lancio di un bastone contro Valeria P., verificatrice Atac e militante dei Cobas.



«L'episodio era accaduto domenica scorsa - afferma Francesco Iacovone, dell'Esecutivo Nazionale Cobas - Valeria aveva appena finito il suo turno di lavoro e per tornare a casa era salita sul 716 in divisa. Questo è il prezzo che i lavoratori Atac pagano per i disservizi di un'azienda che sembra sempre più incapace di gestire dignitosamente il servizio di mobilità della Capitale. Non è accettabile che la rabbia verso i disagi e i ritardi provocati dagli autobus della capitale - prosegue il rappresentante sindacale - si scagli contro gli incolpevoli lavoratori, e quanto accaduto a Valeria non è purtroppo un caso isolato. Dietro la divisa degli operatori Atac, forse il vero obiettivo della vile aggressione, ci sono uomini e donne che svolgono onestamente il proprio lavoro malgrado le difficoltà che incontrano ogni giorno assieme ai cittadini. Sabato saremo alla stazione della Metro Garbatella per sensibilizzare i romani su questi temi, per esprimere solidarietà alla nostra militante e per dire nO a questi atti di violenza che stanno imbarbarendo la nostra città».

