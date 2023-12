Roma, bus si schianta contro la recinzione di un palazzo a Porta Pia: l'autista ha avuto un malore, paura all'alba

Ha perso il controllo dell'autobus, forse a causa di un malore, ed è finito sul marciapiede fermandosi contro la recinzione di un palazzo e danneggiando un tubo del gas. È successo stamattina intorno alle 5.45 all'angolo tra via Nizza e via Brescia, in zona Porta Pia, al centro di Roma.

L'incidente

Coinvolto un bus della linea 89. Sul posto polizia locale, carabinieri della compagnia Parioli e vigili del fuoco. Non risultano feriti. Sembrerebbe che a bordo in quel momento non ci fossero passeggeri. Chiuso il tratto di strada.