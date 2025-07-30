Torna “Il Serpentone" di Marcetelli: festa, tradizione e sapori nel comune più piccolo del Lazio

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

RIETI - Anche quest’anno il suggestivo borgo di Marcetelli, incastonato tra le montagne della Provincia di Rieti, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Il Serpentone”, una manifestazione che unisce gastronomia, cultura e tradizione popolare in un percorso enogastronomico itinerante tra i vicoli e le piazze del paese.



Il 9 agosto, dalle 18:30, il centro storico di Marcetelli si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, animato da stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli itineranti e tante sorprese.



Il “Serpentone” è un lungo percorso che si snoda tra antiche stradine lastricate, dove i visitatori possono assaporare i piatti tipici della tradizione, i prodotti locali e le ricette tramandate di generazione in generazione.



L’iniziativa, giunta alla 19esima edizione, è promossa dalla Pro Loco di Marcetelli, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, far rivivere le sue tradizioni e promuovere il turismo sostenibile in un contesto autentico e incontaminato.