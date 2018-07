Giulia Grillo: aspetto un bimbo e lo farò vaccinare

Nello stesso giorno in cui la stampa inglese attacca M5S e Lega per le loro posizioni sui, il ministro pentastellato della Saluteannuncia di essere in attesa di un figlio e che lo farà vaccinare. Grillo lo ha rivelato rispondendo a una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019.LEGGI ANCHE«La gran parte dei cittadini ha dubbi legittimi che non sono stati sciolti dalle istituzioni sui tempi di somministrazione dei vaccini, sul loro numero. Sono dubbi di chi si preoccupa del proprio bambino. Queste situazioni si risolvono solo con informazioni e con servizi vaccinali non ridotti allo stremo», ha evidenziato il ministro. «Purtroppo nella sanità si è investito sempre meno e questa situazione si risolverà facilmente cambiando rotta. Le posizioni più estreme riguardano una piccolissima fetta di popolazione e lo dimostra il tasso di adesione alle vaccinazioni».