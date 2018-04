Savona, il velo a Epaminonda nudo a un convegno islamico e l'ipocrisia dell'indignazione

di Mario Ajello

Indignarsi per la statua di Epaminonda velata durante un convegno di musulmani, a causa della nudità del condottiero tebano? È ipocrisia. Gridare allo scandalo perché, nello stesso convegno organizzato in Liguria dalla Confederazione Islamica Italiana, è stato spostato un quadro raffigurante la schiena scoperta di una donna? È un errore. Eppure tutti - da Matteo Salvini in giù - non fanno che lamentarsi per l'oltraggio che sarebbe stato perpetuato ai danni della nostra cultura, anche se il drappo...