Palazzo Chigi, smantellato ufficio web e internet. Azzerati i dipendenti in attesa di Dettori

A Palazzo Chigi non si ha ancora certezza su chi sarà il nuovo segretario generale, ma una cosa è ormai assodata: gli uffici che si occupano del sito e della comunicazione web sono stati letteralmente smontati. Via tutti coloro che hanno lavorato sinora con i governi Letta, Renzi, Gentiloni, via tecnici e contrattualizzati. Si cambia!



Come? Con chi? Non è ancora certo anche se si infittiscono le voci di un possibile arrivo nell’ufficio stampa di Pietro Dettori, uomo della Casaleggio Associati. Pupillo di Davide e ghostwriter di Beppe Grillo sui social, entra nel Movimento nel 2011 e alla morte di Gianroberto, il figlio lo porta nell’associazione Rousseau. L’uscita di Davide Borrelli da M5S gli apre la strada per entrare come socio in Rousseau.





Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



