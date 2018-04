Il M5S nella palude rispolvera il grillismo: «Serve una rivoluzione»

di Mario Ajello

Non dovrebbero fare il governo i grillini? Macché. Forse perché costruire è più difficile che abbattere, Beppe Grillo rispolvera il grillismo delle origini e lancia un nuovo grido poco dimaiano: "Siamo al precipizio, serve una rivoluzione e deve partire dalle nostre teste". Altro che ricerca dei numeri parlamentari (vero rompicapo di Di Maio) e altro che pragmatismo da governo subito (che è il bisogno impellente di Casaleggio), Beppe davanti alla realtà difficile imbocca, come il Dibba e più di Dibba, la scorciatoia apocalittica o palingenetica e vola nelle astrazioni rivoluzionarie che sono comodissime e sensazionali. Mentre Giggino suda nella palude, e non sa come uscirne.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA