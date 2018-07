Fondi pensione, con oltre 110 mila iscritti parte quello unico per tutte le cooperative

Per la vecchiaia dei moltissimi dipendenti delle cooperative italiane c'è una buona notizia. È scattato l'obbligo per tutte le aziende cooperative italiane di versare i contributi a Previdenza Cooperativa, il nuovo fondo pensione integrativo unificato. Il nuovo strumento di previdenza complementare è figlio della fusione, avvenuta poche settimane fa con l'obiettivo di ridurre i costi e aumentare le sicurezze del sistema, tra i fondi Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop, che ha dato vita a uno dei fondi pensione negoziali più grandi e patrimonializzati del Paese: il quinto per iscritti (112mila) e l'ottavo per patrimonio (1,9 miliardi di euro).

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39



