Fake news, il Pd chiede una commissione d'inchiesta parlamentare

Il Partito democratico presenta una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della diffusione delle fake news attraverso la Rete. Lo annuncia il deputato dem Emanuele Fiano.

«Quello che realmente deve preoccupare tutti, senza distinzioni di parte - sostiene Fiano - sono le falsità costruite ad arte da gruppi organizzati, dietro i quali c'è il sospetto che possano muoversi anche governi stranieri. Notizie create e diffuse con l'obiettivo di modificare l'agenda pubblica, manipolando l'informazione e la libera formazione dell'opinione pubblica, facendo ricorso all'utilizzo di tecnologie sofisticate, come l'uso di account coordinati o gestiti da robot (bot) che funzionano in base ad algoritmi. Dalle elezioni presidenziali Usa alla consultazione referendaria per la Brexit, è cresciuto l'utilizzo nelle campagne elettorali di profili finti, algoritmi e programmi automatizzati, (botnet, reti di bot), utilizzati per diffondere notizie false o minacciare gli avversari politici. Le fake news sono lo strumento più efficace per gonfiare emergenze vere o false, con preciso scopo politico, come avviene in innumerevoli occasioni specie legate ai fenomeni dell'immigrazione o della criminalità comune».



Secondo il Pd, c'è una «relazione strettissima tra la disinformazione online, hate speech e tutte quelle forme di espressione che diffondono, incitano, giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo sempre più diffuse sulla Rete. Per queste ragioni riteniamo urgente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle fake news perché la minaccia al diritto all'informazione è un pericolo reale che corrono oggi tutte le democrazie liberali. Dunque niente voglia di censura, molta voglia di difesa della libertà sulla rete».

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA