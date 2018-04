Trump-Macron, scontro sull'accordo sul nucleare iraniano. Donald: «È un disastro»

Dopo i sorrisi, le battute e le dichiarazioni di unità, tra Trump e Macron emerge inevitabile lo scontro sull'Iran. L'accordo sul nucleare? «È un disastro, un accordo terribile, che non avrebbe mai dovuto essere fatto», dice il presidente Usa prima dell'incontro con l'omologo francese nello Studio Ovale. Opposto il giudizio del capo dell'Eliseo: è un tema importante che «va visto nell'ambito di una questione più ampia che è la stabilità nella regione», dice.



« L'Iran - accusa Trump - sta testando i missili e causando problemi nella regione » . «Non sarà così facile (per l'Iran ndr) riprendere il suo programma nucleare. Se lo riavviano avranno problemi più grandi che mai». E poi parlando con Macron al fianco, subito dopo il bilaterale: «Questo è il momento per essere forti, siamo forti e uniti, onorando il nostro passato e guardando a futuro con fiducia e orgoglio», ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando insieme con Macron.

Martedì 24 Aprile 2018



