Neonati al Senato: la senatrice neomamma fa cambiare le regole del Congresso Usa

NEW YORK – Da quando la senatrice Tammy Duckworth ha dato alla luce la sua bambina, lo scorso 9 aprile, si è posta un problema: come tornare a partecipare alle attività del Senato, se al momento del voto è vietato portare bambini in aula? L’austero consesso del Senato ha infatti regolamenti severi, in particolare per il momento del voto, quando possono essere presenti solo i senatori e un loro assistente.



La senatrice democratica dell’Illinois, ha pensato che era giunto il momento di cambiare le regole: «Bisogna evitare che un senatore che abbia bambini piccoli non possa fare il suo dovere» ha detto, proponendo che i genitori abbiano il permesso di portare neonati o bambini piccoli con sè. E Tammy non pensa solo alle donne, ma anche ai padri: «Ci sono tanti senatori giovani, che hanno bambini piccoli, la regola deve applicarsi a tutti, per mandare un messaggio al Paese, e favorire luoghi di lavoro che facilitino la vita delle famiglie».



La senatrice ha ottenuto il sostegno bipartisan della Commissione Regolamenti, e il via libera del capo della maggioranza, senatore Mitch McConnell. La legge dovrebbe passare all’unanimità.



E non c’è da stupirsi che se il Senato americano accetta una simile rivoluzione si debba proprio alla senatrice dell’Illinois, una persona ben nota negli Usa per essere un eroe di guerra: nel 2004, quando era pilota di elicotteri, Tammy fu centrata da un missile dei ribelli iracheni. Perse le gambe ed ebbe un braccio quasi del tutto distrutto. Ripetute operazioni le hanno salvato il braccio, mentre dal ginocchio in giù indossa protesi, ma spesso la si vede in una sedia a rotelle.



Prima di essere eletta senatrice, nel 2016, è stata deputata. Il colonnello Tammy Duckworth è la prima donna invalida a essere eletta al Senato. E’ la prima ad avere un bambino. E’ la prima nata in Tailandia (padre americano, madre tailandese). E sarà la prima ad allattare mentre parteciperà ai lavori in aula.





