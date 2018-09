Famiglia sterminata dalla figlia maggiore, la sorella sopravvissuta ora vive sotto scorta

di Marco Agrusti

SACILE -ha paura e vive sotto scorta. La secondogenita della famiglia massacrata a Debar, in Macedonia, dalla sorella maggiore Blerta, non è rientrata a Sacile . La villetta su due piani di viale Trento, dove sino agli ultimi giorni di agosto viveva una famiglia apparentemente senza problemi, è rimasta deserta. All'interno c'è solo l'auto che guidava proprio Mukades. La figlia 24enne di Amit e Nazmie, i coniugi vittime con la 14enne Anila della furia omicida di Blerta Pocesta, è rimasta in Macedonia. Orae si sposta solamente in presenza degli agenti di polizia del Paese balcanico. Non è più a Debar, dove la famiglia si era recata in agosto per un matrimonio. Ha lasciato la stradina che conduce alla villetta nella quale hanno perso la vita mamma, papà e sorellina.La scorsa settimana è stata nuovamente ascoltata dalla polizia macedone che indaga sul triplice omicidioche in Macedonia viene definito come il peggiore degli ultimi 20 anni, e la frase è ovviamente riferita alla storia del Paese. Gli inquirenti macedoni hanno cercato di sapere dalla viva voce di Mukades Pocesta alcuni dettagli relativi alle attività che la sorella Blerta avrebbe svolto nei giorni immediatamente precedenti il triplice omicidio. La 24enne, ben inserita nella comunità sacilese, avrebbe confessato di essere impaurita.