Corea del Nord, Kim Jong-un al suo primo viaggio all'estero: visita a sorpresa a Pechino

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto oggi una visita a sorpresa a Pechino, in quello che è il suo primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011: lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti a conoscenza del dossier. Le voci si sono diffuse nella capitale cinese dopo le immagini della Nippon tv e di altri media giapponesi dell'arrivo di un treno nordcoreano nella capitale cinese, blindato e simile a quelli usati dal padre Kim Jong-il per gli spostamenti a Mosca e a Pechino, poco prima della sua scomparsa nel dicembre 2011.

Ulteriori dettagli, inclusi durata e programma, non sono ancora disponibili sulla visita che non è stata anticipata dai media nordcoreani. La mossa segue la decisione di febbraio del presidente Usa Donald Trump di accettare un incontro con Kim dopo il disgelo tra le due Coree favorito dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang e dal desiderio del leader, come riferito dai funzionari sudcoreani che lo hanno incontrato poche settimane fa, di voler negoziare l'ipotesi di denuclearizzazione. Kim, ad ogni modo, dovrebbe incontrare verso fine mese il presidente sudcoreano Moon Jae-in al villaggio di confine di Panmunjom, in una sorta di appuntamento preliminare prima del faccia a faccia con Trump. I legami tra Cina e Corea del Nord si sono raffreddati dopo che Pechino ha aderito alle sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu a causa dei programmi missilistici e nucleari di Pyongyang. Dal suo insediamento al potere Kim, a differenza dei leader del passato, non ha ancora incontrato i vertici di Pechino.