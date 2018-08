Spagna, chiamano la polizia: «Aiuto, c'è una tigre tra gli alberi». Ma era un peluche

Gran susto de un vecino en la Avenida de Lorca de Sangonera la Seca, por un tigre descansando debajo de una olivera. Una vez los compañeros se acercan descubren que es un peluche de grande dimensiones. pic.twitter.com/jeXs8UQfZX — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 2 agosto 2018

«Aiuto, c'è unatra gli alberi d'olivo». Una telefonata decisamente allarmante, quella ricevuta ieri sera dalla, che ha subito inviato alcuni agenti, accompagnati dalle guardie zoofile, per intervenire in una zona di campagna e scoprire, alla fine, che ad allarmare alcuni residenti era stato semplicemente un pupazzo di, quasi a grandezza naturale.È quanto accaduto, poco dopo le 19 di ieri, nel piccolo centro rurale di, in provincia di, in. La tranquillità del paesino è stata immediatamente sconvolta dall'avvistamento di un residente, che aveva allertato le forze dell'ordine. L'era stato preso molto sul serio dalla polizia, ma gli agenti, una volta giunti sul posto dell'avvistamento, avevano notato che l'animale, stranamente, non si muoveva.«Temevamo potesse essere una tigre scappata da qualche circo o un animale detenuto illegalmente da qualcuno» - hanno dichiarato gli agenti intervenuti, riportati da El Diario - «Sembrava davvero una, forse si è trattato di uno scherzo ideato per causare il panico». Ad ogni modo, la polizia di Murcia ha lanciato un appello: «Non ci sono gli estremi per ravvisare alcun delitto, quindi invitiamo ildel peluche a farsi vivo e a spiegare come e perché sia stato lasciato lì. Non ci saranno ripercussioni sul piano giudiziario, quindi chi ha lasciato il peluche è pregato di venire a riprenderlo all'».Dopo la paura vissuta dai residenti, la polizia di Murcia ha diffuso gli scatti del peluche 'intercettato' tra i campi: il post, su, in meno di un giorno ha collezionato oltre 14mila like e quasi 11mila retweet.