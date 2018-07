Milano, tassista abusivo stupra cliente di 20 anni: era salita all'uscita dalla discoteca

Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. È avvenuto nella notte del 16 giugno scorso: la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il tassista illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata violentata dal conducente che aveva approfittato della sua ubriachezza. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 12 al comando provinciale dei carabinieri in via Moscova.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



