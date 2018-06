Milano, pedofilia: arrestate quattro persone e sequestrate migliaia di foto. Diciotto indagati

Quattro persone trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico sono state arrestate, mentre altre 18 persone sono state indagate a piede libero in un'operazione condotta dagli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle 11 nella Sala Cronisti della Questura di Milano.



Nell'ambito dell'operazione, eseguita al termine di indagini durate alcuni mesi, gli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia hanno eseguito perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche. Ingente il materiale a sfondo pedopornografico trovato nella disponibilità degli indagati.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA