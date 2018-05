Venezia, Grande nave da 40mila tonnellate in avaria nel canale della Giudecca

mentre stava attraversando il canale della Giudecca a Venezia, davanti al Molino Stucky, con la prua rivolta alle Zattere, in uscita dal capoluogo lagunare.

L'episodio ha destato grande impressione tra i veneziani che hanno assistito all'accaduto. In un tweet l'Associazione No Grandi Navi, che si batte contro il transito dei "grattacieli del mare" in laguna, ha filmato quanto avvenuto e lamentato «l'odore acre e l'aria irrespirabile» sentiti durante la manovra attuata dai rimorchiatori per raddrizzare la nave.

Momenti col fiato sospeso oggi a: nel pomeriggio di lunedì 14 maggio unasi è trovata inSi tratta della, un'imbarcazione di, con 1.830 passeggeri e 750 membri dell'equipaggio. Ad accorgersi del problema in navigazione è stato il comandante che ha subito attivato la procedura di emergenza.La nave è stata "agganciata" da tree ricondotta in Marittima per le riparazioni intorno alle 19.30 (). A quanto pare a causare l'avaria sarebbe stato unUn evento destinato a riaccendere la polemica sulle grandi navi nei canali della città.